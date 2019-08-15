Пулково запретил автомобилям с нечитаемыми или скрытыми номерами заезжать к пассажирскому терминалу

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-15T09:21:40+03:00

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Начиная с сегодня, 15 августа 2019 года, в аэропорту Пулково новые правила для водителей автомобилей. Петербургский аэропорт запрет на проезд к пассажирскому терминалу машинам, номера которых нечитаемы или скрыты. Так воздушная гавань пытается бороться с нарушителями, которые создают проблемы и неудобства в итак суетном аэропорту.

- Сейчас зона у терминала переполнена автомобилями такси, водители которых скрывают номера на въезде и выезде и паркуются по обеим сторонам проезжей части, превышая максимальное время нахождения у терминала. Помимо нарушения ПДД, такие машины мешают остальным автомобилистам осуществлять посадку и высадку пассажиров, провоцируют заторы и ДТП в пиковые периоды, – отметил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ВВСС Денис Павшинский.

В соответствии с правилами пользования парковкой Пулково в зонах прибытия и отправления разрешается только остановка для быстрой посадки и высадки пассажиров. Бесплатно находиться автомобили у терминала могут не больше 15 минут. Стоянка запрещена. При превышении лимита времени действуют заградительные тарифы на платный проезд через зону пассажирского терминала. Повторный бесплатный заезд возможен только через 30 минут после первого въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU