Трое цыган с помощью «гипноза» продали бабушке с внучкой одеяло за 30 тысяч рублей в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-15T11:20:43+03:00

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Пожилая жительница Санкт-Петербурга сделала самую дорогую и необдуманную покупку в своей жизни, заплатив за обычное одеяло 30 тысяч рублей. Как прошел «шопинг» женщина не помнит, так как продавцами были люди, похожие на цыган, подошедшие к пенсионерке, когда та гуляла с внучкой. «Сделку века» трое неизвестных провернули при свете дня на детской площадке 14 августа.

- Сегодня днем, в начале второго, моя мама гуляла с внучкой на детской площадке около улицы Лазо. Подошли трое, женщина и двое мужчин, предположительно цыгане, мама очень плохо помнит, все как в тумане, - рассказала жительница Петербурга в соцсети.

По словам пенсионерки, лиц она не запомнила. И что происходило дальше, тоже плохо понимает. Но каким-то образом женщине продали обычное одеяло за 30 тысяч рублей. Для пенсионерки эта сумма крупная.

Троица довела женщину с ребенком прям до ее дома на проспекте Наставников и вынесли деньги из квартиры. Момент, когда они заходили в парадную, камера наблюдения зафиксировала на видео. Подано ли заявление в полицию, пострадавшие не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU