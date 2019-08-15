В «Зените» рассказали о новых контрактах Кокорина и Дзюбы

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-15T11:24:12+03:00

Первого ждут из мест не столь отдаленных, а второго постараются оставить в команде

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Самая горячая тема в «Зените» - новый контракт Артема Дзюбы. Клуб очень хочет оставить звездного и, что немаловажно, результативного нападающего у себя. Как обстоят дела с этим процессом, а также с вопросом Кокорина, рассказал гендиректор «Зенита».

- Постараемся свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из команды. Скоро начнем переговоры о новом контракте. Ситуацию с Александром Кокориным будем обсуждать когда он выйдет на свободу, - заявил в эфире «Радио Зенит» Александр Медведев.

При этом никакой конкретики руководство сине-бело-голубых, естественно, не сообщает. Впрочем, для ситуации с подписанием новых контрактов это обычная ситуация - сглазить никто не хочет.

Зато гендиректор «Зенита» отметил, что клуб полностью вписывается в финансовый фейр-плей, когда команда не тратит больше, чем зарабатывает. Этому поспособствовали продажи Паредеса в «Пари Сен-Жермен» , и группы игроков в «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU