В Ленобласти утвердили проект планировки для новой широтной магистрали

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-15T12:10:47+03:00

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Правительство Ленинградской области одобрило проект планировки территории новой Широтной скоростной магистрали (ШСМ), которая станет частью Восточного скоростного радиуса (ВСР). Если все получится, то строительство трассы начнется в ближайшее время.

- Пятикилометровый участок шириной четыре полосы пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

По завершению строительства этот участок планируют подключить к новому подъезду к городу Всеволожск.

Только что утвержденный проект планировки трассы - шестой этап, а в конце 2018 года одобрение получили аналогичные проекты пятого и шестого участков ШСМ, которые пройдут по территории деревни Заневка, городу Кудрово, поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка.

А весь проект ВСР, который поделят пополам Петербург - 14 километров на его территории и Ленобласть (13,2 километра), планируют сдать в готовом виде к 2024 году. Стоимость работ оценивается в 170 миллиардов рублей.

Радиус должен стать аналогом Западного скоростного диаметра и соединить центральную часть Петербурга от Митрофаньевского шоссе, через Охту с КАД и Ленинградской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU