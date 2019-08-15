В Ленобласти утвердили проект планировки для новой широтной магистрали
Правительство Ленинградской области одобрило проект планировки территории новой Широтной скоростной магистрали (ШСМ), которая станет частью Восточного скоростного радиуса (ВСР). Если все получится, то строительство трассы начнется в ближайшее время.
- Пятикилометровый участок шириной четыре полосы пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
По завершению строительства этот участок планируют подключить к новому подъезду к городу Всеволожск.
Только что утвержденный проект планировки трассы - шестой этап, а в конце 2018 года одобрение получили аналогичные проекты пятого и шестого участков ШСМ, которые пройдут по территории деревни Заневка, городу Кудрово, поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка.
А весь проект ВСР, который поделят пополам Петербург - 14 километров на его территории и Ленобласть (13,2 километра), планируют сдать в готовом виде к 2024 году. Стоимость работ оценивается в 170 миллиардов рублей.
Радиус должен стать аналогом Западного скоростного диаметра и соединить центральную часть Петербурга от Митрофаньевского шоссе, через Охту с КАД и Ленинградской областью.
ИСТОЧНИК KP.RU