2019-08-15T12:10:47+03:00
Общество

В Ленобласти утвердили проект планировки для новой широтной магистрали

Будущая трасса станет частью Восточного скоростного радиуса
Петр КИБЕР
Поделиться:
Восточный срокостной радиус должен стать "братом" ЗСД.Восточный срокостной радиус должен стать "братом" ЗСД.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Правительство Ленинградской области одобрило проект планировки территории новой Широтной скоростной магистрали (ШСМ), которая станет частью Восточного скоростного радиуса (ВСР). Если все получится, то строительство трассы начнется в ближайшее время.

- Пятикилометровый участок шириной четыре полосы пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

По завершению строительства этот участок планируют подключить к новому подъезду к городу Всеволожск.

Только что утвержденный проект планировки трассы - шестой этап, а в конце 2018 года одобрение получили аналогичные проекты пятого и шестого участков ШСМ, которые пройдут по территории деревни Заневка, городу Кудрово, поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка.

А весь проект ВСР, который поделят пополам Петербург - 14 километров на его территории и Ленобласть (13,2 километра), планируют сдать в готовом виде к 2024 году. Стоимость работ оценивается в 170 миллиардов рублей.

Радиус должен стать аналогом Западного скоростного диаметра и соединить центральную часть Петербурга от Митрофаньевского шоссе, через Охту с КАД и Ленинградской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В руки полиции попал «решала», предлагавший «отмазать» коммерсанта от уголовной ответственности
Зеленый дым, запах медикаментов: На Пулковском шоссе горит 500 метров ангара
Под мостом на Боровой застряли сразу два грузовика
Николай Валуев займется переработкой мусора в Санкт-Петербурге
Две молодые и раскрепощенные девушки голыми прогулялись по Красному Селу
Как вам: Петербуржцы обсуждают новый бардовый цвет ограды Литейного моста
Петербуржец получил штраф в 40 тысяч за заросший сорняками участок
В Петербурге и Ленобласти четыре человека упали с высоты, трое погибли
Низкорослый мужчина пытался изнасиловать петербурженку в Шкиперском парке
В «Зените» рассказали о новых контрактах Кокорина и Дзюбы
Трое цыган с помощью «гипноза» продали бабушке с внучкой одеяло за 30 тысяч рублей в Петербурге
В Ленобласти отмечают день рождения первой столицы Руси - Старой Ладоги
В Тихвине из больницы украли банкомат с 3,5 миллионами рублей
У врача петербургской клиники угнали машину за 3 миллиона рублей
Пулково запретил автомобилям с нечитаемыми или скрытыми номерами заезжать к пассажирскому терминалу
В Ленобласти пьяный гонщик на Dodge сбил двух женщин с грудными детьми в колясках
Погода 15 августа в Санкт-Петербурге: По городу «прогуляется» кратковременный дождь
Эскиз памятника Даниилу Гранину снова отправили на доработку
До садоводства «Волхонское» продлят автобус №377 из Пушкина
Сточные воды в Петербурге будут очищать ультрафиолетом
Стали известны даты проведения ПМЭФ-2020
Три автобуса во Фрунзенском районе изменят маршрут на выходные
В ночь на 16 августа разведут Гренадерский мост в Петербурге
Таксист и «тип в кепке» устроили драку посреди улицы Салова