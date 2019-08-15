В Петербурге и Ленобласти четыре человека упали с высоты, трое погибли

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-15T12:20:20+03:00

Четыре человека упали с высоты 14 и 15 августа в Петербурге, выжил один Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Четыре человека упали с высоты 14 и 15 августа в Петербурге и Ленинградской области. Из них: двое молодых людей, двое стариков. Выжить удалось только одному.

- 14 августа около 19 часов из поселка Большая Вруда Волосовского района поступило сообщение о том, что с вышки сотовой связи упал молодой мужчина, на вид лет 25-30. Со слов очевидцев, он сидел наверху, плакал и сбрасывал вниз свои вещи, после чего сорвался сам. Личность погибшего устанавливается, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Труп 70-летнего мужчины в домашнем халате и нижнем белье в восьмом часу утра 14 августа обнаружили возле дома 5/4 по улице Кржижановского. Пенсионер упал с переходного балкона 9-го этажа. Проверкой этого случая занялся следственный комитет.

Еще один 72-летний пенсионер погиб, упав с пятого этажа из своей квартиры в доме 10/1 по улице Вавиловых. Тело мужчины нашли около 5 часов утра 15 августа. Он был одет в спортивные штаны и серую кофту. В кармане у него нашли записку с телефонами сына и жены.

Выжить после несчастного случая удалось 21-летнему жителю Лужского района, который упал с высоты в поселке Ольгино. Вечером 14 августа из травмпункта на Камышовой улице его доставили в городскую больницу №3. Парня госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом шейного отдела позвоночника, множественными переломами ребер, закрытой травмой живота, закрытым переломом костей таза, шоком 1 степени, в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU