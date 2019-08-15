Петербуржец получил штраф в 40 тысяч за заросший сорняками участок

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-15T12:26:44+03:00

Ранее мужчину уже штрафовали на 20 тысяч рублей

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Серьезный штраф получил житель Санкт-Петербурга, участок которого зарос сорняками. Нет, в России пока не как в США, наказывают за непостриженный газон у дома. Участок земли в Псковской области относится к землям сельхозназначения, что и привело к штрафу. При этом наказание стало повторным.

- Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в деревне Луг Гдовского района Псковской области, привлечен к административной ответственности в связи с неуплатой штрафа в установленный законом срок, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее мужчину уже штрафовали на 20 тысяч рублей, так как инспекторами было выявлено «зарастание сельхозугодий многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью». Другими словами, участок, на котором можно пахать и сеять, оказался заброшен.

Первый штраф петербуржец не заплатил, поэтому наказание было решено удвоить.

ИСТОЧНИК KP.RU