Как вам: Петербуржцы обсуждают новый бардовый цвет ограды Литейного моста

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-15T12:40:58+03:00

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Утром в четверг, 15 августа, жители Петербурга обратили внимание на рабочих, которые кисточками аккуратно перекрашивали железную ограду на Литейном мосту. Привычный пастельный зеленый цвет поменялся на темно-бардовый. Удивленные горожане решили поделиться фотографией новой ограды и спросить мнение петербуржцев, нравится ли им такой цвет.

- Похоже на медную смазку, - недовольно отметил в соцсети петербуржец.

Мнения по поводу цвета разошлись. Кто-то считает, что так мост выглядит «живенько», а некоторые высказали мнение, что такая краска больше подойдет для пола. В целом, новый образ моста горожанам пришелся не очень по вкусу.

Но недовольных изменениями быстро успокоили. Цвет решетки в скором снова будет зеленым. Дело в том, что бордовая субстанция, которой рабочие покрывают ограду Литейного моста – это не краска, а специальный грунт по металлу. Его наносят на решетку для того, чтобы после краска ложилась ровным, красивым слоем и лучше была защищена от вешних воздействий типа дождя и солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU