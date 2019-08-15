2019-08-15T12:40:58+03:00
Общество

Как вам: Петербуржцы обсуждают новый бардовый цвет ограды Литейного моста

Горожане заметили рабочих, перекрашивающих решетку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Петербурга обсуждают "Новый" цвет ограды на Литейном мостуЖители Петербурга обсуждают "Новый" цвет ограды на Литейном мостуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 15 августа, жители Петербурга обратили внимание на рабочих, которые кисточками аккуратно перекрашивали железную ограду на Литейном мосту. Привычный пастельный зеленый цвет поменялся на темно-бардовый. Удивленные горожане решили поделиться фотографией новой ограды и спросить мнение петербуржцев, нравится ли им такой цвет.

- Похоже на медную смазку, - недовольно отметил в соцсети петербуржец.

Мнения по поводу цвета разошлись. Кто-то считает, что так мост выглядит «живенько», а некоторые высказали мнение, что такая краска больше подойдет для пола. В целом, новый образ моста горожанам пришелся не очень по вкусу.

Но недовольных изменениями быстро успокоили. Цвет решетки в скором снова будет зеленым. Дело в том, что бордовая субстанция, которой рабочие покрывают ограду Литейного моста – это не краска, а специальный грунт по металлу. Его наносят на решетку для того, чтобы после краска ложилась ровным, красивым слоем и лучше была защищена от вешних воздействий типа дождя и солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В руки полиции попал «решала», предлагавший «отмазать» коммерсанта от уголовной ответственности
Зеленый дым, запах медикаментов: На Пулковском шоссе горит 500 метров ангара
Под мостом на Боровой застряли сразу два грузовика
Николай Валуев займется переработкой мусора в Санкт-Петербурге
Две молодые и раскрепощенные девушки голыми прогулялись по Красному Селу
Петербуржец получил штраф в 40 тысяч за заросший сорняками участок
В Петербурге и Ленобласти четыре человека упали с высоты, трое погибли
В Ленобласти утвердили проект планировки для новой широтной магистрали
Низкорослый мужчина пытался изнасиловать петербурженку в Шкиперском парке
В «Зените» рассказали о новых контрактах Кокорина и Дзюбы
Трое цыган с помощью «гипноза» продали бабушке с внучкой одеяло за 30 тысяч рублей в Петербурге
В Ленобласти отмечают день рождения первой столицы Руси - Старой Ладоги
В Тихвине из больницы украли банкомат с 3,5 миллионами рублей
У врача петербургской клиники угнали машину за 3 миллиона рублей
Пулково запретил автомобилям с нечитаемыми или скрытыми номерами заезжать к пассажирскому терминалу
В Ленобласти пьяный гонщик на Dodge сбил двух женщин с грудными детьми в колясках
Погода 15 августа в Санкт-Петербурге: По городу «прогуляется» кратковременный дождь
Эскиз памятника Даниилу Гранину снова отправили на доработку
До садоводства «Волхонское» продлят автобус №377 из Пушкина
Сточные воды в Петербурге будут очищать ультрафиолетом
Стали известны даты проведения ПМЭФ-2020
Три автобуса во Фрунзенском районе изменят маршрут на выходные
В ночь на 16 августа разведут Гренадерский мост в Петербурге
Таксист и «тип в кепке» устроили драку посреди улицы Салова