Николай Валуев займется переработкой мусора в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-15T13:14:45+03:00

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Депутат Государственной Думы и бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев собирается развить в Санкт-Петербурге проект по переработке мусора. Об это идее спортсмен рассказала в своем Instagram. Вдохновила на этот проект Валуева его помощница, которая рассказала о практике Нижнего Новгорода по созданию экопунктов. Она-то и предложила реализовать проект в Северной столице.

- Опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения, - написал Валуев.

nickvaluev Николай Валуев собирается заняться переработкой мусора в Петербурге

Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья: пластика, металла, макулатуры, стекла. Принести мусор может любой горожанин в одну из любых точек города. Сейчас планируется создать от 50 до 200 пунктов, которые будут расположены в удобных и комфортных местах, в пешей доступности.

Также Николай Валуев поведал, что ход проекту уже дан. По сего словам, инициативу с переработкой мусора поддержала вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, а также выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов

ИСТОЧНИК KP.RU