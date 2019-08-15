2019-08-15T13:14:45+03:00
Общество

Николай Валуев займется переработкой мусора в Санкт-Петербурге

Экс-боксер собирается открыть пункты приема стекла, пластика, металла и макулатуры
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Николай Валуев займется переработкой мусора в Санкт-ПетербургеНиколай Валуев займется переработкой мусора в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы и бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев собирается развить в Санкт-Петербурге проект по переработке мусора. Об это идее спортсмен рассказала в своем Instagram. Вдохновила на этот проект Валуева его помощница, которая рассказала о практике Нижнего Новгорода по созданию экопунктов. Она-то и предложила реализовать проект в Северной столице.

- Опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения, - написал Валуев.

nickvaluevnickvaluev
Николай Валуев собирается заняться переработкой мусора в Петербурге
221 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья: пластика, металла, макулатуры, стекла. Принести мусор может любой горожанин в одну из любых точек города. Сейчас планируется создать от 50 до 200 пунктов, которые будут расположены в удобных и комфортных местах, в пешей доступности.

Также Николай Валуев поведал, что ход проекту уже дан. По сего словам, инициативу с переработкой мусора поддержала вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, а также выразила готовность помочь в реализации. В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Николай Валуев: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В руки полиции попал «решала», предлагавший «отмазать» коммерсанта от уголовной ответственности
Зеленый дым, запах медикаментов: На Пулковском шоссе горит 500 метров ангара
Под мостом на Боровой застряли сразу два грузовика
Две молодые и раскрепощенные девушки голыми прогулялись по Красному Селу
Как вам: Петербуржцы обсуждают новый бардовый цвет ограды Литейного моста
Петербуржец получил штраф в 40 тысяч за заросший сорняками участок
В Петербурге и Ленобласти четыре человека упали с высоты, трое погибли
В Ленобласти утвердили проект планировки для новой широтной магистрали
Низкорослый мужчина пытался изнасиловать петербурженку в Шкиперском парке
В «Зените» рассказали о новых контрактах Кокорина и Дзюбы
Трое цыган с помощью «гипноза» продали бабушке с внучкой одеяло за 30 тысяч рублей в Петербурге
В Ленобласти отмечают день рождения первой столицы Руси - Старой Ладоги
В Тихвине из больницы украли банкомат с 3,5 миллионами рублей
У врача петербургской клиники угнали машину за 3 миллиона рублей
Пулково запретил автомобилям с нечитаемыми или скрытыми номерами заезжать к пассажирскому терминалу
В Ленобласти пьяный гонщик на Dodge сбил двух женщин с грудными детьми в колясках
Погода 15 августа в Санкт-Петербурге: По городу «прогуляется» кратковременный дождь
Эскиз памятника Даниилу Гранину снова отправили на доработку
До садоводства «Волхонское» продлят автобус №377 из Пушкина
Сточные воды в Петербурге будут очищать ультрафиолетом
Стали известны даты проведения ПМЭФ-2020
Три автобуса во Фрунзенском районе изменят маршрут на выходные
В ночь на 16 августа разведут Гренадерский мост в Петербурге
Таксист и «тип в кепке» устроили драку посреди улицы Салова