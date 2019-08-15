Под мостом на Боровой застряли сразу два грузовика

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-15T13:20:29+03:00

Под мостом на Боровой застряли два грузовика. Фото: vk.com/spb_today

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Всем известен петербургский Мост глупости, который имеет на своем счету 170 «пойманных» «Газелей» и прочих транспортных средств, не вписавшихся в высотные рамки. Но когда переправа «уходит на отдых», на ее место заступает мост на Боровой улице, также печально известный среди водителей грузовиков. 15 августа он сделал дубль.

- Два грузовика застряли под железнодорожным мостом на Боровой улице к Витебскому проспекту, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты, ехавшие за грузовыми машинами, оказались в непростом положении. Объехать застрявших было можно, но пришлось аккуратно маневрировать. Из-за этого замедления на подъезде к мосту собралась пробка.

Впрочем, поматерившись на судьбу и собственное невнимание, шоферы грузовиков сумели выехать и освободить дорогу. По состоянию на 13:00 заторов на Боровой улице в районе моста нет.

ИСТОЧНИК KP.RU