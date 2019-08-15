2019-08-15T13:44:50+03:00
Происшествия

Зеленый дым, запах медикаментов: На Пулковском шоссе горит 500 метров ангара

Три вертолета вылетели на тушение пожара на окраине Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Пулковском шоссе горит промзона, вокруг все в зеленом дымуНа Пулковском шоссе горит промзона, вокруг все в зеленом дымуФото: СОЦСЕТИ
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Жители Московского района Санкт-Петербурга днем в четверг, 15 августа, заметили огромную стену зеленого дыма, несущуюся со стороны Пулковского шоссе. По словам очевидцев, загорелось здание рядом с отелем «Вояж», люди стали жаловаться на запах медикоментов. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что горит одноэтажное производственно-складское помещение.

- 15 августа в 12:27 поступило сообщение о пожаре в доме 103 по Пулковскому шоссе. Когда в 12:33 на место приехало первое пожарно-спасательное подразделение, спасатели поняли, что дело плохо. Ранг пожара был поднят до №1бис, а меньше чем через 10 минут, ранг еще раз был повышен до №2, - сообщили в МЧС Петербурга.

Огонь разгорелся в одноэтажном, производственно-складском сооружении. Пламя охватило площадь в 500 квадратных метров.

Свидетели пожара спорят о том, что именно горит, ведь зеленый дым от пожара выглядит небезопасно. Многие вспомнили, что в той части промзоны находятся небольшие пивоварни, цех по переработке рыбы, а также производство колбасы.

Сейчас на место пожара вылетели три вертолета, которые будут тушить огонь с воздуха. Все еще есть угроза распространения огня.

На Пулковском шоссе пожар с зеленым дымом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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