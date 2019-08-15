СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-15T14:22:18+03:00

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Второй год подряд в Петербурге растет заболеваемость корью. По нормативам Всемирной организации здравоохранения Северная столица уже вышла за рамки. За последнюю неделю в городе стало на два подтвержденных случая заболевания больше и на 12 августа количество больных составило 79 человек, из них 23 - дети.

- Основная причина роста заболеваемости – сниженный прививочный статус населения, - пишет «Мойка78» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Врачи называют напряженной ситуацию с корью в Петербурге. И дело не в том, что в городе не хватает вакцины. На начало августа 2019 года в медицинских учреждениях в распоряжении 17 тысяч доз препарата. Но слишком много людей, которые отказываются от вакцинации, не придавая значения потенциальной опасности и своему здоровью. Больше всего в зоне риска дети и взрослые, которые по работе много общаются с людьми.

В начале весны в Петербурге началась так называемая вакцинация в группах риска. В рамках этой кампании к 1 июня прививки получили более 4 тысяч детей и более 25 тысяч взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU