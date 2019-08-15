2019-08-15T14:49:15+03:00
Спорт

Малком «сломался»: Бразилец за 40 миллионов евро может не сыграть с «Ахматом»

Пока игрок тренируется отдельно от общей группы, его участие в ближайшем матче остается под вопросом
Петр КИБЕР
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Семак не уверен, что Малком сможет сыграть с "Ахматом".Семак не уверен, что Малком сможет сыграть с "Ахматом".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Звездный бразилец Малком, купленный «Зенитом» у испанской «Барселоны» за 40 миллионов евро, «сломался» всего после двух игр. Пока степень тяжести травм изучается клубными медиками, но тренерский штаб отправил футболиста тренироваться отдельно от общей группы. Его участие в ближайшем матче с «Ахматом» под большим вопросом.

- По Малкому ситуация пока не определена, его участие в матче под вопросом. Пытаемся понять степень повреждения, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

При этом в противостоянии с грозненцами точно не примет участия Себастьян Дриусси. Этому помешает травма, полученная в матче с «Динамо».

Что касается самой игры, то она будет трудной.

- Они стараются играть компактно, высоко. Это не та команда, которая постоянно обороняется. Нам нужно играть и думать быстро, агрессивно. Тогда появится возможность для атаки. Все просто. На словах, - заявил главный тренер сине-бело-голубых.

Игра пройдет 17 августа на «Газпром Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU

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