Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-15T15:16:10+03:00

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Жители Санкт-Петербурга в минувшие выходные, прогуливаясь вдоль бастионов Петропавловской крепости на Заячьем острове, обратили внимание на нечто-то странное. Несколько гранитных плит крепостной стены разительно отличались по цвету от основной картины – на несколько тонов светлее, словно белый камень.

- На пляже Петропавловки вдоль стен стоит различная техника, в том числе большой промышленный пескоструйный аппарат. Рабочие очищают стены крепости, - рассказал корреспондент «КП»-Петербург, обративший на изменение цвета гранитных плит.

Разница цветов между очищенной частью и неочищенной колоссальнаяФото: Ирина БЫСТРОВА

Как оказалось, действительно в Петропавловской крепости проходят работы по очистке фасадов. Причем, делается это первый раз за всю историю с момента ее постройки, то есть более 300 лет.

Даже невооруженным взглядом видно, насколько сильно отличаются по цвету и тону очищенные участки от еще необработанных. Сложно даже представить, какой вековой слой грязи и пыли впитался в гранит, изменив изначальный вид камня до неузнаваемости. По всей видимости, в скором времени на Заячьем острове будет сиять белокаменная крепость.

ИСТОЧНИК KP.RU