Петербург вложит больше денег в реставрацию Соборной мечети

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-15T15:15:57+03:00

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Буквально на днях мусульмане Петербурга, как и всей России, отметили знаковый для них праздник Курбан-байрам. Главным местом мероприятий в городе на Неве стала Соборная мечеть у метро «Горьковская». Но кроме религиозной ценности, она представляет ценность и культурную, которую надо сохранять.

- Реставрация здания Соборной мечети ведется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. С 2000 года выполнены работы на общую сумму 280 миллионов рублей: отреставрированы кровля, гранитная облицовка фасадов и минаретов, майоликовая отделка порталов, лестницы минаретов, молельный зал, - сообщает пресс-служба Смольного.

Впрочем, останавливаться на достигнутом реставраторы не собираются. В нынешнем году в порядок приведут молельный зал, расположенный на втором этаже. Учитывая, что Соборная мечеть - архитектурное наследие Петербурга, власти города решили увеличить объем работ.

- Это наша история, к которой мы должны относиться с большим уважением. Ремонт нужно сделать качественно и фундаментально, чтобы его хватило на десятилетия, – сказал врио губернатора города Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU