В Петербурге поставили знаки, запрещающие въезд на Думскую улицу

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-15T15:45:02+03:00

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Разговоры о том, что самую «гулящую» улицу Петербурга - Думскую пора сделать пешеходной, ходили давно. Но лишь в нынешнем году такое решение было принято. При этом закрывать движение планировалось лишь по выходным. Местные жители все ждали сего знаменательного момента и дождались - на Думской поставили нужные дорожные знаки.

- Знак 5.33 «пешеходная зона» означает, что на данном участке запрещено движение всем транспортным средствам, - говорится в описании знака в правилах дорожного движения.

Вместе с информационной табличкой 8.5 знак, в данном случае, действует только по выходным дням.

За компанию с Думской, частично пешеходной стала и улица Ломоносова. Ограничение коснется ее на отрезке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

Ограничение на проезд транспорта уже вступило в силу и действует с 22:00 пятницы до 7:00 понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU