Мотоциклист сбил пешехода на набережной Макарова, сорвал регистрационный знак с байка и скрылся

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-15T16:05:11+03:00

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Сотрудники отдела ГИБДД Василеостровского района в Санкт-Петербурге разыскивают мотоциклиста, который сбил человека на набережной Макарова, сорвал регистрационные знаки с байка, чтоб его не отследили, и скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Авария произошла поздно вечером 10 августа.

- Около одиннадцати часов вечера 10 августа на пешеходном переходе напротив дома 6 по набережной Макарова мотоциклист на полном ходу сбил пешехода, - сообщили в ГИБДД Петербурга.

Мужчина-пешеход от удара отлетел в сторону, а байкер притормозил лишь для того, чтобы сорвать с мотоцикла государственные регистрационные знаки и спрятать их под куртку, чтобы его сложнее было отследить, соответственно, проще скрыться от ответственности. Предположительно, виновник ДТП был в белом шлеме.

Что касается пешехода, то его в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу Северной столицы.

Мотоциклист сбил пешехода на набережной Макарова в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU