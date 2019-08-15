Мотоциклист сбил пешехода на набережной Макарова, сорвал регистрационный знак с байка и скрылся
Сотрудники отдела ГИБДД Василеостровского района в Санкт-Петербурге разыскивают мотоциклиста, который сбил человека на набережной Макарова, сорвал регистрационные знаки с байка, чтоб его не отследили, и скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Авария произошла поздно вечером 10 августа.
- Около одиннадцати часов вечера 10 августа на пешеходном переходе напротив дома 6 по набережной Макарова мотоциклист на полном ходу сбил пешехода, - сообщили в ГИБДД Петербурга.
Мужчина-пешеход от удара отлетел в сторону, а байкер притормозил лишь для того, чтобы сорвать с мотоцикла государственные регистрационные знаки и спрятать их под куртку, чтобы его сложнее было отследить, соответственно, проще скрыться от ответственности. Предположительно, виновник ДТП был в белом шлеме.
Что касается пешехода, то его в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу Северной столицы.
Мотоциклист сбил пешехода на набережной Макарова в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU