В «Мостотресте» объяснили, почему Литейный мост стал коричневым
Все привыкли, что перила Литейного моста традиционно окрашены в благородный темно-зеленый цвет, поэтому когда ограда внезапно стала коричневой, петербуржцы забили тревогу. Впрочем, паниковать не стоило, ведь все оказалось до безобразия просто.
- Там же ремонт идет, неужели никто не читает таблички? - удивились в «Мостотресте» на вопрос корреспондента «КП-Петербург». - Рабочие снимают старую краску и покрывают перила грунтовкой.
Естественно, что по окончании работ перилам Литейного моста вернут привычный цвет, так что беспокоиться о сломе исторических традиций не нужно.
- Придет время, и перила позеленеют, как трава по весне, - поиронизировали над тревогами горожан в «Мостотресте».
Согласно графику, завершить ремонт перильного ограждения планируется к концу августа нынешнего года. На время работ движение по Литейному мосту будет ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU