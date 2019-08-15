2019-08-15T16:10:15+03:00
Общество

В «Мостотресте» объяснили, почему Литейный мост стал коричневым

О том, что перила переправы окрасили в непривычный цвет, в соцсетях сообщили обеспокоенные петербуржцы
Петр КИБЕР
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В "Мостотресте" объяснили, почему перила Литейного моста стали коричневыми. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ "Мостотресте" объяснили, почему перила Литейного моста стали коричневыми. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Все привыкли, что перила Литейного моста традиционно окрашены в благородный темно-зеленый цвет, поэтому когда ограда внезапно стала коричневой, петербуржцы забили тревогу. Впрочем, паниковать не стоило, ведь все оказалось до безобразия просто.

- Там же ремонт идет, неужели никто не читает таблички? - удивились в «Мостотресте» на вопрос корреспондента «КП-Петербург». - Рабочие снимают старую краску и покрывают перила грунтовкой.

Естественно, что по окончании работ перилам Литейного моста вернут привычный цвет, так что беспокоиться о сломе исторических традиций не нужно.

- Придет время, и перила позеленеют, как трава по весне, - поиронизировали над тревогами горожан в «Мостотресте».

Согласно графику, завершить ремонт перильного ограждения планируется к концу августа нынешнего года. На время работ движение по Литейному мосту будет ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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