В Петербурге запустили портал по развитию города до 2024 года

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-15T17:32:53+03:00

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Не так давно в Смольном была принята программа развития Санкт-Петербурга до 2024 года. За ближайшую пятилетку в городе планируется построить десятки дорог, детских садов, школ, поликлиник и прочего, прочего, прочего. А чтобы увидеть это наглядно, был запущен специальный интернет-портал, где информация разложена по полочкам.

- Программа стратегического развития поможет вернуть Санкт-Петербургу статус передового и инновационного города России, - говорится на сайте.

При этом авторы программы учитывали особенность каждого района Северной столицы, поэтому развитие города можно оценить порайонно. На одной из 18 вкладок (по числу районов) подробно расписано, что получит та или иная территория.

Каждый район Санкт-Петербурга уникален и самобытен. В них есть и свои проблемы и собственные «точки роста». Все эти моменты были учтены в городской программе развития. А результатом выполнения должно стать превращение Петербурга в современный и развитой мегаполис, в котором приятно жить.

ИСТОЧНИК KP.RU