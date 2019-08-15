2019-08-15T17:32:53+03:00
Общество

В Петербурге запустили портал по развитию города до 2024 года

На сайте можно посмотреть карту изменений в каждом районе Северной столицы
Петр КИБЕР
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В Петербурге запустили портал по пятилетке развития города. Фото: 2024spb.ruВ Петербурге запустили портал по пятилетке развития города. Фото: 2024spb.ru
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Не так давно в Смольном была принята программа развития Санкт-Петербурга до 2024 года. За ближайшую пятилетку в городе планируется построить десятки дорог, детских садов, школ, поликлиник и прочего, прочего, прочего. А чтобы увидеть это наглядно, был запущен специальный интернет-портал, где информация разложена по полочкам.

- Программа стратегического развития поможет вернуть Санкт-Петербургу статус передового и инновационного города России, - говорится на сайте.

При этом авторы программы учитывали особенность каждого района Северной столицы, поэтому развитие города можно оценить порайонно. На одной из 18 вкладок (по числу районов) подробно расписано, что получит та или иная территория.

Каждый район Санкт-Петербурга уникален и самобытен. В них есть и свои проблемы и собственные «точки роста». Все эти моменты были учтены в городской программе развития. А результатом выполнения должно стать превращение Петербурга в современный и развитой мегаполис, в котором приятно жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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