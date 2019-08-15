На маршрут до Балтийского бульвара вышли троллейбусы на батарейках

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-15T18:08:51+03:00

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Новые времена рождают новые технологии. Если совсем недавно представить троллейбус без рогов и проводов было немыслимо, то сейчас машиной на автономном ходу никого не удивишь. С 15 августа такие электробусы вышли на маршрут номер 32, который идет по Ленинскому проспекту до Балтийского бульвара.

- Электробусы с динамической зарядкой теперь двигаются до самой западной части Ленинского проспекта, а затем делают три правых поворота и один левый: на Балтийский бульвар, улицу Маршала Казакова, проспект Героев, затем – на Ленинский проспект, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Для местных жителей это важное событие, ведь пришествия общественного транспорта в самые дальние кварталы юго-западной части Петербурга ждали давно. На продленном 32-м маршруте 1,2 километра троллейбус будет идти на «батарейках», а потом возвращаться к проводам, от которых идет зарядка.

Одновременно с этим количество подвижного состава на маршруте увеличено до 16 единиц. Интервал между рейсами в часы пик сокращен до 5 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU