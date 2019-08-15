2019-08-15T18:50:06+03:00
Общество

Эксперты одобрили идею удобрять растения Ботанического сада отходами из ресторанов

Нестандартный проект переработки мусора ранее представили в Смольном
Петр КИБЕР
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Остатками еды из ресторанов предложили удобрять растения.Остатками еды из ресторанов предложили удобрять растения.Фото: Анастасия Осипова
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Человечество расходует слишком много ресурсов попусту, при этом загрязняя планету горами мусора. То, что с проблемой надо бороться комплексно, признали во всем мире. И Петербург старается не отставать от общих тенденций. Так, недавно в Смольном представили проект переработки пищевых отходов, которыми можно удобрять растения на Аптекарском острове.

- Надеемся, что пилотный проект по переработке органических отходов в Ботаническом саду будет завершен. Тема еще требует проработки с точки зрения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства, - рассказала «Невским новостям» председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорная.

Пока у экспертов возникает множество вопросов, от юридических до экономических, на которые и должен ответить проект. В перспективе это поможет избавляться от пищевых отходов во благо природе. А в конкретном случае - помимо пользы, принесенной саду на Аптекарском острове, расположенные поблизости рестораны и кафе, смогут сэкономить на утилизации и транспортировке органических отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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