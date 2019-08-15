2019-08-15T19:39:06+03:00
Происшествия

В одном из районов Петербурга 15 августа «выпал» снег

Сугробы, как оказалось, принадлежат «Водоканалу»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Снег помогает в ремонте канализации. Фото: vk.com/spb_todayСнег помогает в ремонте канализации. Фото: vk.com/spb_today
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Совсем не летние осадки заметили петербуржцы 15 августа у дома №98 на Краснопутиловской улице. Сугробы на зеленом газоне тут же вызвали массу шуток: одни предположили, что кто-то «разморозил холодильник», другие – что сугроб «завалялся» с прошлой снежной зимы. Впрочем, нынешнее капризное лето Петербург уже ничем не удивит, о чем намекнули третьи.

Но, как выяснилось, летние сугробы – это не проделки погоды: их насыпал... «Водоканал» – предприятие, которое всю зиму эти сугробы растапливало. Но не в отместку.

– На Краснопутиловской идет прокладка сетей канализации, – объяснили «Комсомолке» в «Водоканале Санкт-Петербурга». – Ведем ее методом санации, то есть без земляных работ. Некоторое оборудование приходится доставлять на место охлажденным.

Сейчас, заверили на предприятии, сугробы уже «растаяли»: после временной разгрузки на газон их убрали.

Реконструкция канализации у дома №98 началась 3 августа, а завершится 18 августа. В эти дни проезд по улице ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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