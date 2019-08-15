Курьер привез из Пулково в отделение почты на Бухарестской посылку с миной
Отделение «Почты России» на Бухарестской улице, 122, оцеплено. На месте – полиция, спасатели, Росгвардия. Причина в подозрительной посылке, которую сегодня, 15 августа, туда доставил курьер.
– Это был возврат, курьер доставлял пакет из Пулково, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Почты России». – Во время доставки пакет надорвался. И наши сотрудники отдела связи заметили, что внутри – подозрительный предмет.
В посылке работники почты обнаружили нечто, напоминающее деталь от противотанковой мины времен Великой Отечественной войны. Сначала вызвали собственную службу безопасности, затем – полицию и спасателей.
– Действовали согласно инструкции, – отмечают в «Почте России». – В отделении провели эвакуацию.
Сейчас в отделении все еще работают специалисты. Опасную посылку предстоит обследовать и уничтожить. Как только опасность минует, почта возобновит работу.
ИСТОЧНИК KP.RU