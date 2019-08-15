На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису
Необычная «пассажирка» появилась сегодня утром, 15 августа, на железнодорожной платформе «Александровская» Сестрорецкого направления. На станции примерно в восемь часов заметили лисицу.
Рыжую красавицу не смутили ни люди, ни шум автомобилей: она взобралась на лестницу платформы, спрыгнула на рельсы и мигом очутилась уже по другую сторону железнодорожного полотна. Там лесная гостья быстро перебежала четырехполосное Приморское шоссе и скрылась в кустах.
Видео с кульбитами лисицы выложил в сеть один из очевидцев.
– Видимо, это она к нам заходила сегодня во двор! – написала в сети уже другая местная жительница, Ирина. – Совсем не пугливая. Не боялась, пока фотографировали ее, стояла и смотрела на нас.
«Молодой лис стал частым гостем» и на участке Бориса, жителя соседней Тарховки.
Лисам жители Лисьего Носа и соседних поселков давно не удивляются. Но вступать с дикими животными в контакт специалисты не советуют для пользы обоих.
На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису.Видео: vk.com/newsestroreck
ИСТОЧНИК KP.RU