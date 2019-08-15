СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-15T20:16:35+03:00

Лисам жители Лисьего Носа и соседних поселков давно не удивляются. Фото: vk.com/newsestroreck

Рыжая красавица перемахнула через железную и автомобильную дороги и отправилась гулять по дворам частных домов [видео]

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Необычная «пассажирка» появилась сегодня утром, 15 августа, на железнодорожной платформе «Александровская» Сестрорецкого направления. На станции примерно в восемь часов заметили лисицу.

Рыжую красавицу не смутили ни люди, ни шум автомобилей: она взобралась на лестницу платформы, спрыгнула на рельсы и мигом очутилась уже по другую сторону железнодорожного полотна. Там лесная гостья быстро перебежала четырехполосное Приморское шоссе и скрылась в кустах.

Видео с кульбитами лисицы выложил в сеть один из очевидцев.

– Видимо, это она к нам заходила сегодня во двор! – написала в сети уже другая местная жительница, Ирина. – Совсем не пугливая. Не боялась, пока фотографировали ее, стояла и смотрела на нас.

«Молодой лис стал частым гостем» и на участке Бориса, жителя соседней Тарховки.

Лисам жители Лисьего Носа и соседних поселков давно не удивляются. Но вступать с дикими животными в контакт специалисты не советуют для пользы обоих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/726249" frameborder="0"></iframe> На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису.Видео: vk.com/newsestroreck

ИСТОЧНИК KP.RU