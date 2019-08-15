Трех пассажиров маршрутки доставили в больницу после аварии в Красном Селе

СЕГОДНЯ 21:43 2019-08-15T21:44:54+03:00

Лихой маршруточник и соседи по дорожному движению остались невредимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Три человека оказались в больнице с сотрясениями и переломами после того, как проехались в маршруте №445В до Красного Села. Сегодня, 15 августа, около половины пятого дня на проспекте Ленина напротив дома №5 коммерческий автобус с пассажирами влетел в остановившуюся иномарку.

– Водитель маршрутки наехал на стоящий автомобиль, – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным МЧС, подбитых легковушки было две – «Тойота» и «Митсубиси».

– Травмы получили трое пассажиров маршрутного такси, – добавляют в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. – 54-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и перелом носа, 44-летняя женщина и 26-летний мужчина – закрытые черепно-мозговые травмы.

Всех троих доставили в больницу. Лихой маршруточник и соседи по дорожному движению остались невредимы.

ИСТОЧНИК KP.RU