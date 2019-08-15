2019-08-15T22:00:12+03:00
Происшествия

Рыбный цех на Пулковском тушили восемь часов

С огнем боролась сотня спасателей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Справиться с пожаром удалось лишь к восьми часам вечера.Справиться с пожаром удалось лишь к восьми часам вечера.Фото: СОЦСЕТИ
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На клубы дыма и запах медикаментов обратили внимание жители Московского района Петербурга сегодня, 15 августа, еще в полдень.

– В разноуровневом – одно- и двухэтажном – производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103 горел товар на площади тысяча квадратных метров, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось, полыхал рыбный цех. Первые спасатели прибыли на место в начале первого дня. Уже через сорок минут на месте была и передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая контролировала количество вредных веществ в воздухе (превышения нормы не зафиксировали).

С огнем боролись 98 спасателей. Задействовали 21 спецмашину.

Только к половине третьего ликвидировали открытое горение. А справиться с пожаром удалось лишь к восьми часам вечера. К счастью, по данным МЧС, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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