Рыбный цех на Пулковском тушили восемь часов
На клубы дыма и запах медикаментов обратили внимание жители Московского района Петербурга сегодня, 15 августа, еще в полдень.
– В разноуровневом – одно- и двухэтажном – производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103 горел товар на площади тысяча квадратных метров, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Как выяснилось, полыхал рыбный цех. Первые спасатели прибыли на место в начале первого дня. Уже через сорок минут на месте была и передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая контролировала количество вредных веществ в воздухе (превышения нормы не зафиксировали).
С огнем боролись 98 спасателей. Задействовали 21 спецмашину.
Только к половине третьего ликвидировали открытое горение. А справиться с пожаром удалось лишь к восьми часам вечера. К счастью, по данным МЧС, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU