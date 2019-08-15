2019-08-15T22:45:27+03:00
Происшествия

Под Гатчиной поезд столкнулся с «Нивой»

Никто не пострадал: хозяин авто бросил машину слишком близко к железной дороге и ушел
Анна ПОСЛЯНОВА
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Поезд задержался в пути на пятнадцать минут. Фото: vk.com/spb_todayПоезд задержался в пути на пятнадцать минут. Фото: vk.com/spb_today
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«Нива» камуфляжного раскраса разлетелась на части после неожиданной встречи с пассажирским поездом №83 «Санкт-ПетербургГомель». «Дорожно-железнодорожное» происшествие остановило движение по Витебскому направлению «ОЖД» сегодня, 15 августа, в 18:42. Поезд сбил машину в районе станции «77 км».

– На перегоне «Вырица – Новинка» поезд наехал на брошенный у железнодорожного полотна легковой автомобиль, – сообщают в «Октябрьской железной дороге». – Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Фото: vk.com/spb_today

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Фото: vk.com/spb_today

К счастью, никто не пострадал. То ли хозяин «Нивы» застрял в попытке переехать пути в неположенном месте и ушел за помощью, то ли он слишком близко припарковался и отправился на рыбалку или по грибы.

– Пострадавших нет, – подтверждают и в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поезд задержался в пути на пятнадцать минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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