Под Гатчиной поезд столкнулся с «Нивой»

СЕГОДНЯ 22:45 2019-08-15T22:45:27+03:00

Поезд задержался в пути на пятнадцать минут. Фото: vk.com/spb_today

Никто не пострадал: хозяин авто бросил машину слишком близко к железной дороге и ушел

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«Нива» камуфляжного раскраса разлетелась на части после неожиданной встречи с пассажирским поездом №83 «Санкт-Петербург – Гомель». «Дорожно-железнодорожное» происшествие остановило движение по Витебскому направлению «ОЖД» сегодня, 15 августа, в 18:42. Поезд сбил машину в районе станции «77 км».

– На перегоне «Вырица – Новинка» поезд наехал на брошенный у железнодорожного полотна легковой автомобиль, – сообщают в «Октябрьской железной дороге». – Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Фото: vk.com/spb_today

К счастью, никто не пострадал. То ли хозяин «Нивы» застрял в попытке переехать пути в неположенном месте и ушел за помощью, то ли он слишком близко припарковался и отправился на рыбалку или по грибы.

– Пострадавших нет, – подтверждают и в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поезд задержался в пути на пятнадцать минут.

ИСТОЧНИК KP.RU