2019-08-15T23:29:30+03:00
Происшествия

Пятница в Петербурге начнется с грозы

Зато выходные обещают теплые и сухие
Анна ПОСЛЯНОВА
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В субботу воздух прогреется до 24 градусов, в воскресенье – до 25.В субботу воздух прогреется до 24 градусов, в воскресенье – до 25.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прогнозом погоды на пятницу, 16 августа, поделились в Северо-Западном управлении Росгидромета. По данным синоптиков, последний день рабочей недели начнется с кратковременных дождей и грозы.

– Ветер умеренный, – сообщаю в Северо-Западном управлении Росгидромета. – Днем температура атмосферного воздуха поднимется до плюс 20-22 градусов.

А вот выходные, 17 и 18 августа, порадуют больше. Субботу прогнозируют без осадков, со слабым ветром и летней температурой. Днем воздух прогреется до 24 градусов. При этом ночью в пригородах может похолодать до плюс девяти.

В воскресенье, 18 августа, тоже будет сухо, но чуть более ветрено. К середине дня потеплеет до 25 градусов.

Правда, провести предпоследние летние выходные, с утра до вечера нежась на солнышке, петербуржцам все же не удастся. Синоптики предупреждают о переменной облачности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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