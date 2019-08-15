Пятница в Петербурге начнется с грозы
Прогнозом погоды на пятницу, 16 августа, поделились в Северо-Западном управлении Росгидромета. По данным синоптиков, последний день рабочей недели начнется с кратковременных дождей и грозы.
– Ветер умеренный, – сообщаю в Северо-Западном управлении Росгидромета. – Днем температура атмосферного воздуха поднимется до плюс 20-22 градусов.
А вот выходные, 17 и 18 августа, порадуют больше. Субботу прогнозируют без осадков, со слабым ветром и летней температурой. Днем воздух прогреется до 24 градусов. При этом ночью в пригородах может похолодать до плюс девяти.
В воскресенье, 18 августа, тоже будет сухо, но чуть более ветрено. К середине дня потеплеет до 25 градусов.
Правда, провести предпоследние летние выходные, с утра до вечера нежась на солнышке, петербуржцам все же не удастся. Синоптики предупреждают о переменной облачности.
ИСТОЧНИК KP.RU