В Кировском районе нашли автостоянку вне закона

15 Авг. 23:59 2019-08-15T23:59:54+03:00

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Платную парковку вне закона обнаружили на улице Бурцева. Прокуратура и специалисты Комитета по контролю за имуществом Петербурга выяснили, что землю самовольно заняла компания «Авто-мир».

– Компания использует земельный участок на улице Бурцева для размещения огороженной автостоянки в отсутствии прав на это, – сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга. – Общество с ограниченной ответственностью самовольно заняло земельный участок площадью четыреста квадратных метров.

В «Авто-мире» уже получили «письмо счастья» с требованием освободить городскую землю от заборов и машин. Увы, защитить автомобилистов, которые заплатили деньги за незаконную стоянку, в силах только суд.

За захват земли компанию накажут рублем: за подобное КоАП обещает от ста до двухсот тысяч рублей штрафа. За вынужденным переездом парковки наблюдает прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU