2019-08-15T23:59:54+03:00
Происшествия

В Кировском районе нашли автостоянку вне закона

Коммерсанты самовольно заняли парковкой четыреста «квадратов»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
За захват земли компанию накажут рублем.За захват земли компанию накажут рублем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Платную парковку вне закона обнаружили на улице Бурцева. Прокуратура и специалисты Комитета по контролю за имуществом Петербурга выяснили, что землю самовольно заняла компания «Авто-мир».

– Компания использует земельный участок на улице Бурцева для размещения огороженной автостоянки в отсутствии прав на это, – сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга. – Общество с ограниченной ответственностью самовольно заняло земельный участок площадью четыреста квадратных метров.

В «Авто-мире» уже получили «письмо счастья» с требованием освободить городскую землю от заборов и машин. Увы, защитить автомобилистов, которые заплатили деньги за незаконную стоянку, в силах только суд.

За захват земли компанию накажут рублем: за подобное КоАП обещает от ста до двухсот тысяч рублей штрафа. За вынужденным переездом парковки наблюдает прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница в Петербурге начнется с грозы
«Герой нашего времени»: Мужчина в красном «разрулил» пробку на месте сломанного светофора на Пискаревском
Под Гатчиной поезд столкнулся с «Нивой»
В «Хороводе мира» на Дворцовой площади закружились тысячи петербуржцев
Рыбный цех на Пулковском тушили восемь часов
Трех пассажиров маршрутки доставили в больницу после аварии в Красном Селе
Бороться с петербургскими сугробами будет финская техника
Аэродром в Левашово модернизируют за три года по поручению Путина
На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису
Курьер привез из Пулково в отделение почты на Бухарестской посылку с миной
В одном из районов Петербурга 15 августа «выпал» снег
Археологические раскопки задержат трамвай на Среднеохтинском проспекте
Эксперты одобрили идею удобрять растения Ботанического сада отходами из ресторанов