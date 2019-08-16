Погода 16 августа в Петербурге: Тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-16T08:16:39+03:00

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Согласно данным синоптиков, утро, 16 августа, в Санкт-Петербурге должно было начаться с грозы. Но чистое, нежно-голубое небо с ласковым солнцем намекает на то, что горожан в последний будничный день ждет прекрасная погода. Ноги сами поведут многих на улицу прогуляться после рабочего дня, чтобы насладиться настоящим летом.

- В пятницу, 16 августа, ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь. Утром в некоторых районах может пройти гроза. Южный теплый ветер все еще благосклонен к Петербургу. Сегодня он подует с умеренной силой, меняя направление на западный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем воздух в Северной столице прогреется до плюс 20-22 градусов. В такую погоду сидя на солнце, спрятавшись от ветра, можно получить приятный петербургский загар. После захода солнца температура упадет градусов на 10: до плюс 11-13 градусов ночью.

Впереди выходные. Синоптики обещают по-настоящему жаркие дни. В субботу, 17 августа, в Петербурге до 24 градусов, без дождей и солнечно. В воскресенье, 18 августа, в городе будет 25-градусное марево. Поэтому, возможно стоит выехать куда-нибудь загород на пляж или, например, погулять по садам и паркам Гатчины, Пушкина или Петергофа.

ИСТОЧНИК KP.RU