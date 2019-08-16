2019-08-16T08:16:39+03:00
Общество

Погода 16 августа в Петербурге: Тепло и солнечно

Температура воздуха прогреется до 22 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге 16 августа тепло и солнечноВ Петербурге 16 августа тепло и солнечноФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Согласно данным синоптиков, утро, 16 августа, в Санкт-Петербурге должно было начаться с грозы. Но чистое, нежно-голубое небо с ласковым солнцем намекает на то, что горожан в последний будничный день ждет прекрасная погода. Ноги сами поведут многих на улицу прогуляться после рабочего дня, чтобы насладиться настоящим летом.

- В пятницу, 16 августа, ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь. Утром в некоторых районах может пройти гроза. Южный теплый ветер все еще благосклонен к Петербургу. Сегодня он подует с умеренной силой, меняя направление на западный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем воздух в Северной столице прогреется до плюс 20-22 градусов. В такую погоду сидя на солнце, спрятавшись от ветра, можно получить приятный петербургский загар. После захода солнца температура упадет градусов на 10: до плюс 11-13 градусов ночью.

Впереди выходные. Синоптики обещают по-настоящему жаркие дни. В субботу, 17 августа, в Петербурге до 24 градусов, без дождей и солнечно. В воскресенье, 18 августа, в городе будет 25-градусное марево. Поэтому, возможно стоит выехать куда-нибудь загород на пляж или, например, погулять по садам и паркам Гатчины, Пушкина или Петергофа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото с места ЧП в Волхове, где рухнул дом
На ледоколе в Петербурге погиб рабочий: СК начал проверку
Заброшенное здание рухнуло в Волхове, под завалами могут находиться два человека
«Если бы не убийство, сегодня он работал в правительстве»: Чубайс вспомнил погибшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича
Шесть автомобилей столкнулись на КАД перед Вантовым мостом в Петербурге
Ревнивый петербуржец избил бывшую девушку и ее подругу, отобрав у них телефоны
Скрипку стоимостью 3 тысячи евро похитили у концертмейстера в Петербурге
«Две Луны» увидели горожане в небе над Петербургом
В Гатчинском районе сгорел дачный дом, пока пожарные ехали 1,5 часа на вызов
В Кировском районе нашли автостоянку вне закона
Пятница в Петербурге начнется с грозы
«Герой нашего времени»: Мужчина в красном «разрулил» пробку на месте сломанного светофора на Пискаревском
Под Гатчиной поезд столкнулся с «Нивой»
В «Хороводе мира» на Дворцовой площади закружились тысячи петербуржцев
Рыбный цех на Пулковском тушили восемь часов
Трех пассажиров маршрутки доставили в больницу после аварии в Красном Селе
Бороться с петербургскими сугробами будет финская техника
Аэродром в Левашово модернизируют за три года по поручению Путина
На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису
Курьер привез из Пулково в отделение почты на Бухарестской посылку с миной
В одном из районов Петербурга 15 августа «выпал» снег
Археологические раскопки задержат трамвай на Среднеохтинском проспекте
Эксперты одобрили идею удобрять растения Ботанического сада отходами из ресторанов