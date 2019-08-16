В Гатчинском районе сгорел дачный дом, пока пожарные ехали 1,5 часа на вызов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-16T09:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на пятницу, 16 августа, дотла сгорел дачный дом в садоводстве «Ленгипротранс», массив «Новинка», в Гатчинском районе Ленобласти. Около 1:30 местные жители заметили языки пламени и потрескивание деревянных досок. Они вызвали спасателей и попытались самостоятельно усмирить огонь. Однако ничего не вышло. К тому моменту, как приехали пожарные, от дома почти ничего не осталось.

На тушение пожара из части МЧС выехали две дежурные смены, а также добровольная пожарная дружина СНТ «Ленгипротранс». Однако огонь разрушил дачный дом почти до основания.

- В результате пожара сгорел и частично разобран одноэтажный, рубленый частный дом размером 5х6 метров. Погибших, пострадавших нет, - сообщила пресс-служба ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленобласти».

По словам местных жителей, подмога прибыла только через полтора часа, когда от дома остались только догорающие стены. Но согласно отчету МЧС Ленобласти, пожар был потушен уже в 3:03 ночи. Поэтому садоводы, возможно, преувеличивают временной промежуток.

ИСТОЧНИК KP.RU