2019-08-16T10:24:16+03:00
Общество

«Две Луны» увидели горожане в небе над Петербургом

Светило «двигалось в разные стороны», а потом исчезло [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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"Две Луны" взошли в небе над Петербургом"Две Луны" взошли в небе над ПетербургомФото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь на пятницу, 16 августа, житель Санкт-Петербурга, молодой фотограф, по имени Артем заметил в небе над городом необычное явление: сразу же две яркие Луны. Одна из них была большая, вторая поменьше. Обе круглые, как небесное блюдо. Очевидец сделал несколько снимков и снял на видео заинтересовавшее его свечение и поделился материалами в соцсети «ВКонтакте».

- Сегодня ночью в 2:40 было замечено две Луны. Одна из них была настолько яркая, что освещала соседние дома, - удивился Артем.

На видео можно увидеть два ярких источника света. Большой яркий шар и справа шар поменьше. Потом появился еще третий, зеленый. Из-за съемки сложно понять, свет это от фонаря или действительно камера запечатлела удивительный оптический эффект или игры природы.

По рассказам очевидца, «вторая Луна» немного двигалась в разные стороны, перемещаясь между кронами деревьев. Примерно в 3:30 одна из «Лун» потускнела и исчезла с неба.

Две луны над Петербургом (16.08.19).

ИСТОЧНИК KP.RU

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