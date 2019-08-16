2019-08-16T12:01:19+03:00
Общество

«Если бы не убийство, сегодня он работал в правительстве»: Чубайс вспомнил погибшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича

Председатель Комитета по управлению городским имуществом был застрелен 22 года назад
Лилия КОЗЛОВА
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Чубайс вспомнил о Михаиле Маневиче накануне его смертиЧубайс вспомнил о Михаиле Маневиче накануне его смертиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 18 августа, будет 22-года со дня смерти председателя Комитета по управлению городским имуществом и вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. О молодом 36-летнем чиновнике отзывались как о грамотном специалисте. Благодаря нему процессы имущественных вопросов стали прозрачнее. Однако 18 августа 1997 года в 8:45 восемь пуль оборвали жизнь политика.

- Эмоционально, в подробностях рассказать о событиях 18 августа 1997 года у меня вряд ли получится, потому что убийство Михаила Маневича – очень тяжелое для меня событие, личное, без преувеличения – самое драматичное в то и без того драматическое десятилетие, - поведал свои воспоминания Анатолий Чубайс газете «Петербургский дневник».

Политик рассказал, что когда Маневича назначили председателем КУГИ, а следом вице-губернатором, юридическо-нормативное обеспечение приватизации в Санкт-Петербурге развивалось гораздо активнее, чем в других регионах.

- Очевидно, что Михаил был государственным деятелем федерального масштаба. И если бы не подлое убийство, сегодня он бы точно работал в правительстве, - заявил Чубайс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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