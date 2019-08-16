Коммерсант, задолжавший государству налогов на 350 млн рублей, отправлен под домашний арест
В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов 46-летнему предпринимателю. Разносторонний мужчина, занимавший сразу несколько должностей в коммерческой структуре, в течение двух лет занимался махинациями и в итоге обманул государство почти на 350 миллионов рублей!
По факту уже возбуждено уголовное дело, а сегодня бизнесмена-бухгалтера посадили под домашний арест.
- В результате следственных действий установлено, что обвиняемый был и генеральным директором, и учредителем, и главным бухгалтером одной из фирм в Санкт-Петербурге, - рассказали в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - Он включал в налоговые декларации указанной организации заведомо ложные сведения о наличии у организации права на применение налоговых вычетов по НДС, возникших якобы в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом коммерческих организаций города.
В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значения для следствия.
- Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий, направленных в том числе на установление соучастников обвиняемого, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU