2019-08-16T19:24:50+03:00
Происшествия

Коммерсант, задолжавший государству налогов на 350 млн рублей, отправлен под домашний арест

Также спецслужбы сейчас ищут соучастников преступления
Степан СТЕПАНОВ
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Бухгалтер из Санкт-Петербурга обманул государство на 350 миллионов рублей.Бухгалтер из Санкт-Петербурга обманул государство на 350 миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов 46-летнему предпринимателю. Разносторонний мужчина, занимавший сразу несколько должностей в коммерческой структуре, в течение двух лет занимался махинациями и в итоге обманул государство почти на 350 миллионов рублей!

По факту уже возбуждено уголовное дело, а сегодня бизнесмена-бухгалтера посадили под домашний арест.

- В результате следственных действий установлено, что обвиняемый был и генеральным директором, и учредителем, и главным бухгалтером одной из фирм в Санкт-Петербурге, - рассказали в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - Он включал в налоговые декларации указанной организации заведомо ложные сведения о наличии у организации права на применение налоговых вычетов по НДС, возникших якобы в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом коммерческих организаций города.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значения для следствия.

- Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий, направленных в том числе на установление соучастников обвиняемого, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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