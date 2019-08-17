Сотрудники ГИБДД помогли роженице добраться с КАД до больницы в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-17T18:40:06+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции в Северной столице помогли беременной женщине добраться в роддом. Схватки у нее начались прямо в машине, пока она ехала на внутренней кольцевой автодороге. Да еще в час пик во время самых пробок. Благо за рулем оказался муж, который решил действовать без промедления. Он обратился на станционный пост на 53-м километре внутренней КАД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Инспекторы ГИБДД капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей в медучреждение, о чем сообщили в дежурную часть,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ГИБДД сопроводили пару с мигалками. И в больнице женщине удалось оказаться всего через 15 минут.

- Передав беременную женщину медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей, - отметила Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU