В воскресенье в Ленобласти ожидается туман

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-17T18:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 18 августа, в Ленинградской области прогнозируют туман. Поэтому особенно осторожными стоит быть автомобилистам на дорогах. Об этом предупреждают местных жителей и в МЧС. Наверняка многие петербуржцы и жители Ленобласти отправятся за город - во многих районах погода порадует. Последний выходной день обещают жарким.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 августа в Ленинградской области воздух прогреется от +21 до +26 градусов. На востоке области, правда, будет чуть прохладнее – до +18. В восточных районах также синоптики обещают и кратковременные дожди. А в целом по региону погода будет скорее облачной.

Ночь с субботы на воскресенье в области пройдет без осадков. Но температура воздуха опустится от +4 до +9, а у водоемов может составить +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU