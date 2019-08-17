На пересечении Маршала Захарова и Героев произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-17T19:07:27+03:00

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Массовая авария произошла днем в субботу, 17 августа, в Красносельском районе Северной столицы. На пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова участниками ДТП стали четыре легковых автомобиля и городской автобус. Об аварии рассказали очевидцы в группе во «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На место сразу же прибыли медики. По предварительной информации, в крупной аварии пострадали три человека – в состоянии средней тяжести их доставили в больницу.

Восстановить, что произошло на перекрестке, предстоит сотрудниками ГИБДД. По предварительным данным, мужчина за рулем «Ситроена» не справился с управлением на перекрестке, поворачивая с Маршала Захарова. Он попытался уйти от столкновения на повороте с автобусом. И выехал на перекресток, где не удалось ибежать столкновения еще трем автомобилям.

Отмечается, что после массового ДТП движение в сторону Ленинского проспекта перекрыли. В пассажирском автобусе никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU