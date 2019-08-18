2019-08-18T10:25:08+03:00
Общество

Смольный предлагает включить парк Малиновка в зону зеленых насаждений

Такую законодательную инициативу направят в ЗакС уже завтра
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вскоре, по поручению властей, в парке установят новые скамейки, а в пруд выпустят рыбок. Фото: Санкт-Петербургская митрополияВскоре, по поручению властей, в парке установят новые скамейки, а в пруд выпустят рыбок. Фото: Санкт-Петербургская митрополия
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Много лет защитники парка Малиновка боролись с застройкой ее храмами и спортивно-торговыми объектами. В середине июля в Малиновке начали вырубать деревья, и с тех пор активисты проводили у Смольного одиночные пикеты.

Вчера, 17 августа, с жителями Красногвардейского района встретился врио губернатора Александр Беглов. Он сам посадил в Малиновке один из пятнадцати кленов, а затем пообещал, что предложит включить парк в зону зеленых насаждений общего пользования.

Законодательную инициативу из Смольного направят депутатам уже в понедельник, 19 августа. С отцом Петром Мухиным, настоятелем будущего Собора во имя святых Жен-Мироносиц, уже прошли переговоры «о подборе для строительства храма участка, который устроит всех». К слову, в феврале 2019-го парламент включение Малиновки в ЗНОП не одобрил.

– Петербуржцам нужен комфортный город, – сказал Беглов, обращаясь к жителям. – И ваши усилия по благоустройству парка – доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении.

Вскоре, по поручению властей, в парке установят новые скамейки, а в пруд выпустят рыбок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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