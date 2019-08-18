2019-08-18T10:43:56+03:00
Происшествия

На трассе «Петродворец – Кейкино» в аварии погиб мужчина и пострадал подросток

Иномарка врезалась во впереди идущее авто
Анна ПОСЛЯНОВА
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Травмы получили еще два пассажира.Травмы получили еще два пассажира.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельная авария остановила проезд по трассе «Петродворец – Кейкино» вчера, 17 августа, около одиннадцати часов вечера. На 55 километре автодороги столкнулись две иномарки.

– «Рено Дастер» столкнулся с впереди идущим автомобилем «Митсубиси», – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

После рокового столкновения водитель «Рено» – мужчина, личность которого еще устанавливают, – погиб на месте. Помимо него, в машине было два пассажира. Одного из них увезли в больницу, второй от госпитализации отказался и отправился домой.

– Также пострадал пассажир «Митсубиси» – подросток пятнадцати лет, – добавляют в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. – Молодой человек получил легкие травмы.

По факту смертельной аварии начали проверку. Не исключено, что причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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