2019-08-18T11:05:48+03:00
Общество

На месте русалки, рухнувшей с фасада Дома Николаевых, появился арт-объект

Здесь установили QR-код, в котором зашифровано, что «объект культуры не найден»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Теперь русалка выглядит так. Фото: @lonesome_grassТеперь русалка выглядит так. Фото: @lonesome_grass
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От создателя «камероголовой» статуи на Доме Кирилловых: на месте русалки, которая рухнула с Дома Николаевых в прошлом году после невнимания и самовольной (и неудачной) реставрации, появился арт-объект. Художник Lonesome_Grass поместил здесь треснувшую рамку с QR-кодом. Свою работу он назвал «Неполноценная реальность».

«Объект культуры не найден. Станет доступен после обновления», – зашифровано в ссылке.

lonesome_grasslonesome_grass
Неполноценная реальность
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Горельеф русалки ждет восстановления с весны 2018-го. Голову нашли и принесли в Комитет по охране памятников, но чтобы поставить ее на место, нужна кропотливая работа реставраторов.

А вот как она выглядела до обрушения (но после неумелой реставрации). Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот как она выглядела до обрушения (но после неумелой реставрации).Фото: Олег ЗОЛОТО

– Сложно представить современную жизнь без информационных технологий, – пояснил автор. – Современный человек практически все время находится в медиа-сфере, поглощая информацию, дополняя и расширяя свои возможности за счет разнообразных сервисов и устройств. Можем ли мы сегодня воспринимать жизнь вне контекста информационных технологий?

ИСТОЧНИК KP.RU

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