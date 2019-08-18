На Каменноостровском проспекте водитель ударил пешехода ножом

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-18T11:31:18+03:00

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Перепалка между водителем и пешеходом, которая вспыхнула в ночь на 18 августа возле Музея Кирова – дома №26 по Каменноостровскому проспекту, закончилась поножовщиной.

Сначала водитель «БМВ» и тридцатилетний пешеход стали спорить, затем драться. Об этом очевидцы быстро сообщили в полицию. Но вскоре пешеход упал: «аргументом» в споре хозяина дорогой иномарки стал нож.

– После словесного конфликта между водителем и пешеходом последний был ранен, предположительно, ножом, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – После этого водитель иномарки скрылся.

Пострадавшего пешехода увезли в больницу. К счастью, ранение непроникающее, а значит, восстановиться мужчина должен быстро.

Полиция ведет проверку. Водителя ищут. От тяжести ран, которые он нанес, зависит уголовная статья, которая ему светит.

ИСТОЧНИК KP.RU