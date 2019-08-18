У метро «Лесная» троллейбус сбил девушку

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-18T11:52:08+03:00

Заняты две из трех полос движения. Фото: vk.com/spb_today

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Молодая петербурженка «вошла головой» в стекло троллейбуса маршрута №18. Авария с участием пешехода произошла у станции метро «Лесная», на перекрестке Кантемировской и Парголовской улиц.

– Троллейбус двигался от площади Академика Климова, наехал на пешехода на регулируемом переходе, – сообщают очевидцы дорожно-транспортного происшествия в сети. – Предположительно, девушка перебегала на «красный».

Предполагаемая нарушительница пробила головой левую часть лобового стекла троллейбуса, разбив его. Девушка жива, с места ЧП ее увезли на машине «скорой».

Здесь же работают полицейские. Заняты две из трех полос движения по Кантемировской площади в сторону от площади Академика Климова.

С водителем и свидетелями работают люди в форме. Получить комментарий от предприятия «Горэлектротранс», ведающего троллейбусами города, «Комсомолке» пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU