2019-08-18T12:08:13+03:00
Происшествия

В Луге со стрельбой остановили семнадцатилетнего водителя без прав

Молодой человек привлек внимание ГИБДД тем, что ехал ночью с выключенными фарами
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вместе с мамой молодого лихача доставили в отделение.Вместе с мамой молодого лихача доставили в отделение.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погоня с полицией, стрельбой и одним несовершеннолетним «каскадером» пронеслась по Луге в ночь на 18 августа. Примерно в час ночи ДПС заметил «ВАЗ», который среди ночи ехал с выключенными фарами. Автомобиль попытались остановить, но водитель только вдавил в пол педаль газа.

– Было организованно преследование автомобиля, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Водитель на световые и звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке не реагировал. Более того, он создавал своими маневрами угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В итоге у дома №32 по улице Красной Артиллерии инспектор стал стрелять. Сначала в воздух, потом несколько раз по колесам.

– Машина наехала на камень и остановилась, после чего водителя задержали, – добавляют в главке. – Им оказался семнадцатилетний житель Лужского района, права у него не было.

Вместе с мамой молодого лихача доставили в отделение. На парня составили административные протоколы сразу по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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