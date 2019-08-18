На Сенной «иностранки» продали пенсионерке пять драных шуб за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-18T12:23:48+03:00

В магазине женщине объяснили, что никакие шубы покупать не станут и ни с кем об этом не договаривались. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мошенницы обещали, что за них женщина выручит в два раза больше

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И мех, и грех: 72-летняя петербурженка стала жертвой мошенничества на шубах. В пятницу, 16 августа, пенсионерка была на Сенной площади, как вдруг к ней подошли две незнакомки.

– Девушки сообщили, что приехали в Петербург из юго-восточной Европы, чтобы продать меховые изделия в один из крупных сетевых магазинов, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Но у них якобы возникли проблемы: магазин принимает шубы только у граждан России, а они иностранки.

«Предпринимательницам» вот-вот нужно было на самолет, а шубы все не проданы. Магазин был готов купить их за девятьсот тысяч рублей, но в связи со спешкой женщины отдавали их за пятьсот.

– Придя домой, петербурженка обнаружила в пакете пять шуб плохого качества, – добавляют в главке. – После этого она поехала в магазин, который якобы должен был выкупить эти меховые изделия, но там ей пояснили, что таким образом они шубы не покупают и об этом ни с кем недоговаривались.

На следующий день пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители ищут ушлых «иностранок».

ИСТОЧНИК KP.RU