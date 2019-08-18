На Сенной «иностранки» продали пенсионерке пять драных шуб за полмиллиона рублей
И мех, и грех: 72-летняя петербурженка стала жертвой мошенничества на шубах. В пятницу, 16 августа, пенсионерка была на Сенной площади, как вдруг к ней подошли две незнакомки.
– Девушки сообщили, что приехали в Петербург из юго-восточной Европы, чтобы продать меховые изделия в один из крупных сетевых магазинов, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Но у них якобы возникли проблемы: магазин принимает шубы только у граждан России, а они иностранки.
«Предпринимательницам» вот-вот нужно было на самолет, а шубы все не проданы. Магазин был готов купить их за девятьсот тысяч рублей, но в связи со спешкой женщины отдавали их за пятьсот.
– Придя домой, петербурженка обнаружила в пакете пять шуб плохого качества, – добавляют в главке. – После этого она поехала в магазин, который якобы должен был выкупить эти меховые изделия, но там ей пояснили, что таким образом они шубы не покупают и об этом ни с кем недоговаривались.
На следующий день пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители ищут ушлых «иностранок».
ИСТОЧНИК KP.RU