На улице Композиторов девятилетняя девочка стала жертвой педофила

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-18T13:17:00+03:00

Рецидивисту грозит от двенадцати до двадцати лет за решеткой. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Девятилетний ребенок стал жертвой 47-летнего педофила, который уже попадался на разврате и краже. Девочка пропала с детской площадки во дворе на улице Композиторов в субботу, 17 августа, примерно в три часа дня.

В полицию тут же обратилась ее опекун – 55-летняя женщина. Петербурженку напугало то, что девочка вовремя не вернулась с прогулки, а когда она спустилась во двор, то на улице ее тоже не оказалось.

Школьницу нашли уже спустя пятнадцать минут.

– Выяснилось, что с детской площадки девочку увел мужчина, который отвел ее в квартиру дома №29 корпус 1 по улице Композиторов и совершил с ней насильственные действия сексуального характера, – сообщает «Оперативное прикрытие».

В тот же день 47-летнего педофила задержали. На мужчину уже завели уголовное дело. За сексуальное насилие над ребенком рецидивисту грозит от двенадцати до двадцати лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU