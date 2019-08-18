Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Екатерине Великой

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-18T14:46:10+03:00

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В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы Екатерины Великой. В честь круглой даты музей-заповедник «Петергоф» подготовил мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019, который представят на Большом каскаде. Спектакль станет гвоздем Осеннего праздника фонтанов, который пройдет в Петергофе 20 и 21 сентября.

– Жизнь Екатерины Второй связана с Петергофом: здесь она жила, любила, страдала, здесь начался ее путь к власти, – поясняют в ГМЗ «Петергоф». – Здесь ее встречали юной невестой великого князя Петра Федоровича, а потом видели несчастливой супругой императора Петра Третьего. Сюда она ездила из Ораниенбаума, чтобы хоть изредка видеть сына, великого князя Павла Петровича. Здесь она обрела свою любовь, графа Григория Орлова, и отсюда умчалась навстречу власти и славе. В Петергофе начиналось ее долгое и нелегкое царствование.

Зрителям Осеннего праздника фонтанов обещают «часовое погружение в далекое XVIII столетие». Мультимедийное шоу, построенное на трехмерных проекциях, мощной пиротехнике, лазерных и световых эффектах, расскажет о жизненном пути Екатерины, о превращении провинциальной девочки-принцессы в великую императрицу. Завершится спектакль фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU