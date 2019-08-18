СЕГОДНЯ 19:48 2019-08-18T19:48:32+03:00

Столб черной копоти был виден издалека, а дымом затянуло всю округу [видео]

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Горящий автобус напугал жителей севера Петербурга и собрал толпу зевак на Софийской улице. Сегодня, 18 августа, примерно в шесть часов вечера возле дома №30 корпус 2 вспыхнул «Ман».

Пожар был виден издалека. Фото: vk.com/spb_today

– За 25 минут сгорели все сгораемые части автобуса, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Пожар тушили восемь человек, для этого задействовали две спецмашины.

На месте заметили пару машин ГИБДД, «скорую» и даже реанимацию. Но, к счастью, никто не пострадал. Зато столб черной гари, поднимавшейся от полыхающего авто, был виден издалека, а дымом затянуло всю округу.

Окрестности заволокло дымом. Фото: vk.com/spb_today

– Этот автобус стоял здесь, на территории Фарфоровский Пост, 58, давно – недели две-три, – сообщают жители района в соцсетях. – Дверь в него была открыта.

Очевидцы подозревают, что автобус подожгли. По крайней мере, его облюбовала для игр местная детвора.

На Софийской эффектно сгорел автобус.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU