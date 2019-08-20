В пяти парках Петербурга появится бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-20T13:13:34+03:00

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Люди, смотрящие в экран смартфона и едущие в транспорте, идущие по улице или даже сидящие за рулем, стали привычной картинкой. Петербуржцы, как и все жители больших городов все больше и больше проводят времени в интернете. И если раньше от всемирной паутины приходилось отказываться на прогулке - все же мобильный траффик дороговат, то теперь и в парках есть точки доступа через бесплатный Wi-Fi. И их становится больше.

- В планах до конца этого года – оборудовать бесплатный Wi-Fi в пяти зеленых зонах: в парке Героев-пожарных, в сквере Героев-ижорцев, в сквере городов – партнеров Петербурга и Инчхона и в парке Чухонка, - рассказал газете «Петербургский дневник» председатель Комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

При этом город не вкладывает деньги в строительство, а получает уже готовую инфраструктуру от операторов связи.

Напомним, что сейчас бесплатный беспроводной интернет есть в ЦПКиО имени Кирова, в Ивановском саду, в парке 300-летия Петербурга, в Александровском парке, в Петропавловской крепости, на Невском проспекте от Дворцовой площади до площади Восстания.

ИСТОЧНИК KP.RU