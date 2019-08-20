Полиция поймала водителя, сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку под Лугой

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-20T13:29:54+03:00

Мужчина мог быть пьян, и поэтому сбежать с места ДТП

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Полицейские из Лужского района Ленинградской области задержали водителя, который накануне вечером насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку. Трагедия произошла около 21:15 19 августа на 7 километре автодороги «Городец - Конезерье».

- Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершил наезд на велосипедиста (девочка 2003 года рождения), который двигался по краю проезжей части, - сообщал накануне отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О происшествии в полицию сообщили свидетели аварии, которые видели уехавшую с места ДТП желтую иномарку. Саму машину с характерными повреждениями позднее нашли брошенной. А утром 20 августа был задержан и сам предполагаемый виновник трагедии.

По предварительным данным, проведенная экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Вполне возможно, что именно это стало одной из причин смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU