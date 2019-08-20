В ГИБДД объяснили, как патрульный Мерседес оказался в стене дома на Невском

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-20T14:16:37+03:00

В полиции объяснили, что экипаж ДПС преследовал нарушителя, но неудачно. Фото: vk.com/spb_today

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Петербургское управление ГИБДД объяснило происшествие с патрульным «Мерседесом», который утром врезался в стену дома номер 3 на Невском проспекте. Причиной инцидента стало стечение обстоятельств: высокая скорость при погоне за нарушителем и проехавшая ранее поливальная машина.

- 20 августа около 7:25 при патрулировании Центрального района был замечен автомобиль-нарушитель. Требования остановиться водитель проигнорировал. При попытке преследования служебная машина попала в ДТП, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На тротуар «Мерседес» ДПС вылетел из-за того, что утром по Невскому проспекту прошла поливальная машина. Асфальт был сырой и сцепления шин с дорогой не хватило, чтобы удержать шедший на скорости автомобиль.

По счастью, никто из прохожих не пострадал. Здание и сама полицейская иномарка повреждены незначительно. По факту ДТП ведется проверка.

Поймали в итоге нарушителя на белом «Солярисе», или нет - осталось неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU