2019-08-20T14:16:37+03:00
Происшествия

В ГИБДД объяснили, как патрульный Мерседес оказался в стене дома на Невском

Утром разбитую машину ДПС заметили жители Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
В полиции объяснили, что экипаж ДПС преследовал нарушителя, но неудачно. Фото: vk.com/spb_todayВ полиции объяснили, что экипаж ДПС преследовал нарушителя, но неудачно. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Петербургское управление ГИБДД объяснило происшествие с патрульным «Мерседесом», который утром врезался в стену дома номер 3 на Невском проспекте. Причиной инцидента стало стечение обстоятельств: высокая скорость при погоне за нарушителем и проехавшая ранее поливальная машина.

- 20 августа около 7:25 при патрулировании Центрального района был замечен автомобиль-нарушитель. Требования остановиться водитель проигнорировал. При попытке преследования служебная машина попала в ДТП, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На тротуар «Мерседес» ДПС вылетел из-за того, что утром по Невскому проспекту прошла поливальная машина. Асфальт был сырой и сцепления шин с дорогой не хватило, чтобы удержать шедший на скорости автомобиль.

По счастью, никто из прохожих не пострадал. Здание и сама полицейская иномарка повреждены незначительно. По факту ДТП ведется проверка.

Поймали в итоге нарушителя на белом «Солярисе», или нет - осталось неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За жестокое избиение матери петербуржец сядет на два года
В Ленобласти из-за упавшего с лестницы малыша под суд пойдет работница управляющей компании
По Волхову впервые за 50 лет прошел круизный лайнер
Суд петербуржца, который изнасиловал школьницу в машине
В Сестрорецке снесли незаконную станцию вейкбординга
Полиция поймала водителя, сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку под Лугой
В пяти парках Петербурга появится бесплатный Wi-Fi
В гости к «Шерлоку Холмсу»: Дачу Гаусвальд откроют для посетителей
80-летнюю нелегалку из Китая нашли мертвой на окраине Петербурга
Четверо детей отравились десертом на дне рождения в пиццерии
15-летняя дочь пыталась вытащить упавшую под поезд мать - обе остались без рук
На набережных рек и каналов, с которых падают в воду, могут поставить заборы