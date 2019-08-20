В Сестрорецке снесли незаконную станцию вейкбординга
Комитет по контролю за городским имуществом (ККИ) Петербурга вновь вышел на тропу борьбы с нелегальным бизнесом. 20 августа в центре внимания чиновников оказалась станция для вейкбординга в Сестрорецке и Московский парк Победы.
- На территории пляжа «Офицерский» в отсутствие правоустанавливающих документов были размещены две металлические вышки, предназначены для занятий вейкбордингом, -сообщает пресс-служба ККИ.
Владельцу оборудования, которым оказалось физическое лицо, предложили самостоятельно убрать конструкцию, однако этого сделано не было. Сегодня демонтажом занялись рабочие ККИ. Башни с тросами разобрали и увезли на грузовике.
Также на склад отправились и ларьки, стоявшие в Московском парке Победы на территории лодочного проката.
В обоих случаях против нарушителей заведено административное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU