2019-08-20T14:53:29+03:00
Общество

В Сестрорецке снесли незаконную станцию вейкбординга

А в Московском парке Победы на лодочной станции убрали ларьки
Петр КИБЕР
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В Сестрорецке демонтировали станцию вейкбординга. Фото: Пресс-служба ККИ СПбВ Сестрорецке демонтировали станцию вейкбординга. Фото: Пресс-служба ККИ СПб
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Комитет по контролю за городским имуществом (ККИ) Петербурга вновь вышел на тропу борьбы с нелегальным бизнесом. 20 августа в центре внимания чиновников оказалась станция для вейкбординга в Сестрорецке и Московский парк Победы.

- На территории пляжа «Офицерский» в отсутствие правоустанавливающих документов были размещены две металлические вышки, предназначены для занятий вейкбордингом, -сообщает пресс-служба ККИ.

Владельцу оборудования, которым оказалось физическое лицо, предложили самостоятельно убрать конструкцию, однако этого сделано не было. Сегодня демонтажом занялись рабочие ККИ. Башни с тросами разобрали и увезли на грузовике.

Также на склад отправились и ларьки, стоявшие в Московском парке Победы на территории лодочного проката.

В обоих случаях против нарушителей заведено административное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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